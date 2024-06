Apple presenta un nuovo sito web per trovare il Mac perfetto

Apple ha lanciato il nuovo sito web “Help me choose” (Aiutami a scegliere), pensato per guidare gli utenti nella scelta del MacBook più adatto alle loro esigenze specifiche. D’ora in avanti quindi, non sarà più necessario perdersi nella valanga di video e recensioni per trovare il Mac dei propri sogni.

Il sito web Help me choose di Apple

Il sito “Help me choose” offre un percorso personalizzato attraverso una serie di domande mirate. Queste domande esplorano gli usi previsti dell’utente, come lavoro, studio, intrattenimento o hobby, consentendo al sito di comprendere appieno le loro necessità.

Che si tratti di un creativo impegnato nel montaggio video o nell’utilizzo di software professionali, o di un utente occasionale alla ricerca di un dispositivo versatile, il quiz di Apple si adatta alle esigenze di ciascuno. Gli utenti possono selezionare più casi d’uso, garantendo che il MacBook consigliato soddisfi tutte le loro richieste.

Il processo di selezione non trascura l’importanza degli accessori. Il quiz, infatti, considera anche il tipo di accessori che l’utente desidera utilizzare con il proprio Mac e sulle circostanze in cui saranno utilizzati. Alcuni utenti potrebbero voler utilizzare il Mac in una postazione fissa (es. soltanto a casa), mentre altri potrebbero aver bisogno di un dispositivo da portare sempre con sé.

Questo aiuta a determinare se l’utente ha bisogno di un MacBook fisso o di un dispositivo portatile, influenzando la scelta degli accessori correlati.

Un’esperienza d’acquisto semplificata

Grazie a questo innovativo strumento, gli utenti possono evitare la frustrante esperienza di leggere centinaia di recensioni online, con il rischio alla fine di sentirsi ancora più confusi di prima. Il sito “Help me choose” di Apple offre una soluzione rapida e mirata, consentendo di individuare il MacBook perfetto per le proprie esigenze e le proprie tasche, senza sprecare tempo prezioso.