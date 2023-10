Apple Pencil 3: punte magnetiche per vari stili di disegno

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, il colosso di Cupertino avrebbe in cantiere il lancio sul mercato di un’Apple Pencil di terza generazione che, diversamente da quanto proposto sino a questo momento, dovrebbe portare in dote una gamma di punte intercambiabili per simulare diversi stili di di disegno.

Apple Pencil con punte magnetiche intercambiabili

Andando più in dettaglio, le ultime voci ci corridoio suggeriscono che la prossima Apple Pencil verrà fornita con diverse punte per il disegno, il disegno tecnico e la pittura che andranno a collegarsi in maniera magnetica.

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli e non è neppure dato sapere quando, esattamente, questa nuova versione del pennino di Apple farà capolino sul mercato, ma è sicuramente interessante notare che era da parecchio tempo a questa parte che non venivano diffuse indiscrezioni riguardo il suddetto dispositivo.

Da tenere presente che a marzo 2021 un noto leaker aveva diffuso un’immagine di un presunto prototipo di Apple Pencil con un design più corto, una finitura lucida e una punta più grande e più lunga. Sono altresì circolare voci riguardo un modello di Apple Pencil pensato specificamente per iPad mini e iPhone e nuove potenziali funzionalità brevettate.

Ricordiamo che l’ultimo modello di ‌Apple Pencil‌ in commercio è la versione di seconda generazione introdotta insieme all’iPad Pro del 2018, il che significa che è uno dei dispositivi Apple più vecchi ancora disponibili sulla piazza. Di conseguenza, è altamente probabile che il gruppo capitanato da Tim Cook abbia in programma il lancio di una nuova versione nei mesi a venire.