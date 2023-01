Apple Pencil potrebbe diventare uno strumento contagocce reale

In un futuro non molto lontano, l’azienda di Cupertino potrebbe decidere di far diventare Apple Pencil uno strumento professionale per grafici: un brevetto da poco scoperto descrive infatti un nuovo sistema di utilizzo del famoso “pennino”, con la possibilità di catturare i colori provenienti dal mondo reale grazie a dei sensori integrati.

Apple Pencil come un contagocce per il mondo reale

Stando quindi alla descrizione fatta nella proprietà intellettuale di Apple, dopo Apple Pencil 2 presentata insieme all’iPad Pro del 2018, potrebbe venire realizzato un nuovo modello di stilo con le caratteristiche descritte poc’anzi, capace di trasformarsi in uno strumento contagocce da adoperare nel reale, divenendo una risorsa fondamentale per gli artisti.

Andando più in dettaglio, il sistema descritto da Apple potrebbe essere in grado di catturare il colore di oggetti esterni e potenzialmente di effettuare misurazioni della loro consistenza e di altre caratteristiche relative all’aspetto.

L’emettitore di luce dovrebbe altresì essere regolabile e disporre di uno spettro luminoso personalizzabile da parte dell’utente e dovrebbe poter essere possibile sfruttare un’unità di misurazione inerziale per misurare l’angolo tra lo stilo e la superficie misurata durante il processo di rilevamento del colore.

Date le sue caratteristiche, la trama della superficie risulterebbe misurabile pure utilizzando la luce che la colpisce di striscio o con angolazioni diverse e tutte le misurazioni potrebbero essere trasmesse in modalità wireless a un dispositivo complementare per l’utilizzo in app.

Da tenere presente che, trattandosi di un brevetto, attualmente non è assolutamente da dare per certo che il progetto in questione si trasformi effettivamente in realtà, ma sicuramente l’idea è molto interessante e altamente verosimile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.