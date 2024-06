PRIMO SCONTO per la nuova Apple Pencil Pro

Presentata di recente con gli iPad di ultima generazione, la nuova Apple Pencil Pro oggi è in sconto per la prima volta su Amazon. È la versione più avanzata del pennino progettato dalla mela morsicata, con tante funzioni intuitive per il pieno controllo creativo: dai gesti evoluti al feedback aptico, con una precisione al pixel, una bassa latenza e la sensibilità sia all’inclinazione che alla pressione.

Apple Pencil Pro è in sconto, per la prima volta

Quando non utilizzata, si aggancia magneticamente al tablet per la ricarica in modalità wireless. È sufficiente premerla tra le dita per accedere agli strumenti e cambiare pennello oppure ruotala per regolare con precisione l’angolazione del tratto, senza mai interrompere il flusso di lavoro. È pensata per disegnare, scarabocchiare, colorare, prendere appunti e annotare documenti con oltre un milione di applicazioni disponibili su App Store. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

La compatibilità è garantita con iPad Pro 13″ (M4), iPad Pro 11″ (M4), iPad Air 13″ (M2) e iPad Air 11″ (M2). Grazie allo sconto applicato in automatico, oggi puoi acquistare la nuova Apple Pencil Pro al prezzo finale di 139 euro, risparmiando rispetto al listino ufficiale.

Nessun intermediario: vendita e spedizione sono a cura di Amazon. Inoltre, l’e-commerce assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di provare il nuovo pennino della mela morsicata lo promuovono con un voto che sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5.