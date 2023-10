Apple Pencil: un video mostra il meccanismo per usare l'USB-C

La nuova Apple Pencil con USB-C che il colosso di Cupertino ha annunciato il 17 ottobre scorso è stata mostrata in un breve video da un giornalista che molto probabilmente l’ha ricevuta direttamente dall’azienda per provarla in anteprima, visto e considerato che al momento si tratta di un prodotto che non può ancora essere acquistato.

Nel filmato, che è stato condiviso nelle scorse ore sul social network X dall’utente Jake Krol e che è visibile anche di seguito, viene messo in evidenza il meccanismo del cappuccio superiore che quando viene sollevato consente di avere accesso alla tanto bramata porta USB-C.

This is your first look at the new Apple Pencil, the $79 one with a USB-C port. I got to demo it in #Freeform and @GetAnimatic. https://t.co/AnwnJfDxTN pic.twitter.com/MR0RPYpdV1

— Jake Krol (@Jake31Krol) October 26, 2023