Apple: per usare il nuovo Magic Mouse va aggiornato il Mac

Con il lancio del nuovo Magic Mouse di Apple e degli altri accessori per Mac dotati di porta USB-C, ovvero Magic Trackpad e Magic Keyboard, molti utenti hanno riscontrato problemi di compatibilità con versioni precedenti di macOS, nonostante vengano dichiarati come funzionanti con OS X 10.11 o versioni successive.

Andando più in dettaglio, dopo l’uscita dei nuovi accessori Magic con USB-C, diversi utenti hanno segnalato incompatibilità con versioni di macOS precedenti alla 15.1. Altri utenti hanno confermato che, fino all’aggiornamento a macOS 15.1, il Trackpad, il Magic Mouse e il Magic Keyboard USB-C presentavano problemi nei tasti funzione e persino nel Touch ID. Sembra pertanto che sia necessario aggiornare a macOS 15.1 per usare tutte le funzioni dei nuovi accessori.

Ad esempio, Sebastiaan de With, che si occupa dello sviluppo della famosa app fotografica Halide, ha riferito in un post su Threads che il nuovo Magic Trackpad non funzionava come previsto sul suo Mac. Secondo lui, il Trackpad “non scorre o non si accoppia correttamente per qualche motivo”. E la causa sembra essere per l’appunto la versione di macOS installata sul Mac.

Non è chiaro a questo punto se Apple abbia erroneamente elencato la compatibilità con le versioni precedenti di macOS quando i nuovi accessori in realtà richiedono macOS 15.1 o se l’azienda prevede di rilasciare un aggiornamento software (o firmware) per risolvere questi problemi. Per quanto concerne macOS 15.2, Apple probabilmente non ha avuto il tempo di aggiungere il supporto per i nuovi accessori nella beta 1.