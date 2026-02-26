Apple porta la produzione dei Mac mini negli Stati Uniti

Apple ha annunciato che inizierà la produzione dei nuovi Mac mini nella fabbrica di Houston (Texas), dove vengono già realizzati i server usati per le funzionalità AI. La decisione è correlata alla promessa di investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti durante i prossimi quattro anni. Ma è anche un modo per evitare i dazi (attuali e futuri) introdotti da Donald Trump.

Mac mini negli USA, ma l’Asia è la fonte principale

Il nuovo Mac mini con chip M5 e M5 Pro verrà annunciato nei prossimi mesi. Finora quasi tutti i Mac erano prodotti nelle fabbriche asiatiche (Cina, Malesia, Vietnam e Thailandia), ad eccezione del Mac Pro (che potrebbe essere eliminato dal catalogo), realizzato a Austin (Texas). Il piccolo computer desktop viene prodotto in quantità inferiori rispetto ai MacBook, ma le vendite sono recentemente aumentate grazie alla popolarità di OpenClaw.

Il numero maggiore dei nuovi Mac mini arriverà ancora dalle fabbriche in Asia. Una piccola parte verrà prodotta nella fabbrica di Foxconn a Houston (Texas) a partire da fine anno. Il CEO Tim Cook ha dichiarato:

Apple è profondamente impegnata per il futuro della produzione americana e siamo orgogliosi di espandere significativamente la nostra presenza a Houston con la produzione di Mac mini che inizierà più avanti quest’anno. Abbiamo iniziato a spedire server AI avanzati da Houston in anticipo sui tempi previsti e siamo entusiasti di accelerare ulteriormente questo lavoro.

Come detto, nella stessa fabbrica vengono prodotti i server AI installati nei data center negli Stati Uniti. Entro fine, Apple aprirà a Houston l’Advanced Manufacturing Center, in cui verranno avviati corsi di formazione pratica sulle tecniche di produzione avanzate per studenti, dipendenti dei fornitori e aziende americane di tutte le dimensioni.

La produzione dei Mac mini in Texas è uno degli impegni presi da Apple con l’amministrazione Trump. Tra febbraio e agosto 2025, l’azienda di Cupertino ha promesso investimenti per 600 miliardi di dollari in quattro anni.

A partire dall’inizio di marzo, Apple annuncerà nuovi MacBook. I primi modelli con schermo OLED touch da 14/16 pollici e chip M6 Pro/Max dovrebbero arrivare entro fine anno. Secondo Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), al centro della parte superiore dello schermo ci sarà una Dynamic Island simile a quella degli iPhone.