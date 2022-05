Apple potrebbe acquisire Canoo per Apple Car

Durante il fine settimana da poco trascorso, Mark Gurman di Bloomberg ha avuto modo di parlare di Apple non solo relativamente a iOS 16 e a quelle che dovrebbero essere le novità dell’aggiornamento del sistema operativo per iPhone, ma pure di Apple Car, in merito alla quale non circolavano più voci da qualche tempo.

Apple: l’acquisizione di Canoo per la mobilità elettrica

Stando a quanto dichiarato dal rinomato analista nella sua newsletter Power On, l’azienda di Cupertino starebbe valutando l’acquisizione di Canoo, una start-up statunitense fondata nel 2017 da ex dipendenti BMW che è impegnata nel settore della mobilità elettrica, la cui creazione principale è una piattaforma modulare adatta a più formati, capace di supportare una gamma di applicazioni di veicoli in ambito consumer e commerciale.

Da notare che l’interesse di Apple per Canoo non è nuovo: già a gennaio dello scorso anno erano emerse delle indiscrezioni riguardo il fatto che il gruppo della “mela morsicata” stesse valutando l’acquisizione in questione.

A due anni di distanza dal primo interessamento, però, la situazione di Canoo è meno rosea e Apple potrebbe approfittarne per riuscire nel suo intento senza andare incontro a un investimento eccessivo. Canoo, infatti, è a corto di denaro e ha già avvisato gli investitori del fallimento imminente, un’operazione non dissimile da quanto accaduto nel 2019 con Drive.ai e che pare la norma nel settore tecnologico.

Ovviamente, un’acquisizione del genere potrebbe permettere ad Apple di mandare avanti il suo progetto relativo a Apple Car. Per il momento, comunque, non sono ancora giunte né conferme né smentite ufficiali. Staremo quindi a vedere come si evolverà effettivamente la situazione.