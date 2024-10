Apple potrebbe interrompere la produzione del Vision Pro

Stando a un recente rapporto diffuso dal The Information, in casa Apple avrebbero deciso di ridurre drasticamente la produzione di Vision Pro, al punto tale da considerare di interromperla completamente entro la fine del 2024. La notizia lascia intuire che ci sia una domanda nettamente interiore alle aspettative e, ovviamente, mette in discussione il futuro del dispositivo e di eventuali sue varianti.

Apple: futuro incerto per Vision Pro

La decisione di Apple di ridurre la produzione del Vision Pro non è un fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Secondo fonti vicine ai fornitori di componenti, la riduzione era cominciata già durante il periodo estivo. Apple avrebbe pertanto accumulato abbastanza unità nei propri magazzini per soddisfare la domanda prevista per il resto della vita utile del prodotto.

Secondo The Information, allo stato attuale ci sarebbero sufficienti componenti per la produzione di circa 500.000-600.000 unità, ma molti pezzi rimangono inutilizzati nei magazzini.

Apple avrebbe già informato Luxshare, che si occupa dell’assemblaggio del visore, che potrebbe essere necessario interrompere completamente la produzione a partire da novembre. Allo stato attuale, la fabbrica sta producendo 1.000 unità al giorno, una cifra pari alla metà rispetto al picco produttivo. Chiaramente, la produzione potrebbe essere avviata nuovamente in qualsiasi momento, visto e considerato che le linee di produzione non sono ancora state smantellate.

Per quel che concerne, invece, il Vision Pro di seconda generazione, sembra che il gruppo capitanato da Tim Cook abbia deciso di rimanere il progetto, concentrandosi piuttosto su un modello dal costo ridotto che potrebbe coinvolgere una fetta d’utenza più ampia.