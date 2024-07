Apple potrebbe lanciare un robot da tavolo con AI

Sulla base di quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore, Apple starebbe valutando di portare la sua AI nelle case degli utenti con un robot da tavolo, facendo quindi il suo ingresso in una categoria di prodotto del tutto inedita per il gruppo.

Apple: AI in casa con un robot da tavolo

Da tenere presente che già nei mesi scorsi il giornalista aveva delineato per la prima volta i progetti del colosso di Cupertino in fatto di robotica, indicando il robot da tavolo come quello più avanzato nello sviluppo, anche se ancora nelle fasi iniziali.

Ad avvalorare la tesi pregressa ci sono le nuove parole di Gurman: “Chiunque speri di utilizzare le funzionalità di Apple Intelligence sui dispositivi smart home dell’azienda dovrà purtroppo attendere. Dovranno aspettare che Apple introduca il suo robot da tavolo dotato di intelligenza artificiale, di cui sto parlando da diversi mesi.”

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito a questo robot da tavolo e neppure è dato sapere quando, di preciso, potrebbe fare capolino sul mercato, ma sicuramente sarà possibile saperne di più nelle settimane a venire.

Ricordiamo che il lancio di Apple Intelligence è previsto per la fine dell’anno e sarà limitato agli iPhone, iPad e Mac più recenti, il che è abbastanza comprensibile, considerando che viene richiesta un’elevata potenza di elaborazione che i device più datati non sono in grado di offrire. Non sarà disponibile neppure la versione potenziata di Siri, che secondo Gurman non arriverà su dispositivi come HomePod, Apple Watch e Vision Pro, almeno non nelle prime fasi.