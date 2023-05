Apple: presentazione del visore AR/VR confermata da Kuo

Ming-Chi Kuo non ha dubbi al riguardo: il prossimo mese Apple toglierà i veli al suo tanto atteso e chiacchierato visore AR/VR, in occasione della WWDC 2023, che si terrà dal 5 al 9 giugno. Lo ha reso noto in un apposito post pubblicato nelle scorse ore su Medium.

Apple: visore AR/VR presentato alla WWDC 2023, parola di Kuo

L’analista ritiene infatti che l’annuncio sia “altamente probabile” e che l’azienda è “ben preparata” alla presentazione.

In precedenza, Kuo aveva sostenuto che Apple aveva rinviato la produzione del visore al terzo trimestre del 2023 e che, di conseguenza, il dispositivo non avrebbe fatto capolino in occasione della conferenza di giugno, ma a quanto pare lo scenario proposto dall’analista è cambiato.

Unitamente ai dettagli in questione, Kuo ha informato che l’imminente annuncio del visore AR/VR di Apple farà lievitare il prezzo delle azioni per cinque aziende che si occupano esclusivamente della fornitura di alcuni componenti.

Per la precisione, i componenti includono i display micro-OLED 4K, i doppi processori basati su M2, l’involucro del visore, le 12 telecamere ottiche per il monitoraggio dei movimenti delle mani e l’alimentatore esterno. Vengono forniti rispettivamente da Sony, TSMC, Everwin Precision, Cowell e Goretek.

Per quanto riguarda invece il prezzo del visore, come già reso noto pure in precedenza, dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.000 dollari, con il gruppo di Cupertino che inizialmente potrebbe posizionarlo come dispositivo per sviluppatori, creator e professionisti. Solo nel 2024 potrebbe arrivare un visore più economico, concepito per poter essere adoperato anche da parte di tutti gli altri utenti eventualmente interessati.