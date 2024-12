Apple: prima azienda da 4 trilioni di dollari

Apple sta per raggiungere un traguardo estremamente importante. Fortune riferisce infatti che il colosso di Cupertino sta per diventare la prima azienda nella storia a superare una valutazione di mercato di 4 trilioni di dollari.

Apple: capitalizzazione di mercato vicina ai 4 trilioni di dollari

Le azioni di Apple (AAPL) sono aumentate di quasi il 40% nel 2024. Prima che i mercati si aprissero il 27 dicembre, la capitalizzazione di mercato del gruppo della “mela morsicata” era di 3,92 trilioni di dollari.

Pare che la crescita sia stata alimentata in gran parte dall’ottimismo che circonda Apple Intelligence e dalla continua forza dei suoi cicli di aggiornamento dell’iPhone.

In una nota di ricerca pubblicata il 26 dicembre, l’analista di Wedbush Daniel Ives ha detto che Apple sta entrando in una “era d’oro di crescita” con le sue iniziative legate all’intelligenza artificiale che fungono da driver fondamentale. Ives ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Apple a 325 dollari, citando gli sforzi in corso dell’azienda per incorporare l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Ha sottolineato che l’attuale strategia di intelligenza artificiale dell’azienda è probabilmente sottovalutata dal mercato, aggiungendo che lo sviluppo di centinaia di applicazioni sotto la piattaforma Apple Intelligence fornirà “un altro catalizzatore di crescita insieme a catalizzare gli aggiornamenti di iPhone su tutta la linea nei prossimi 12-18 mesi”.

L’analista Samik Chatterjee di JPMorgan prevede anche una crescita sostenuta per Apple, guidata dalla sua capacità di espandere la sua base installata di dispositivi, che ha superato i due miliardi di unità attive a livello globale nel 2023. Chatterjee ha indicato “la trasformazione dell’azienda in servizi” e la continua evoluzione della sua gamma di prodotti come fattori chiave per il suo successo. Ha altresì evidenziato l’attenzione di Apple sul dispiegamento del capitale, con l’azienda che restituisce costantemente valore agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni, che hanno totalizzato centinaia di miliardi di dollari negli ultimi anni.