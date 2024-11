Apple Pro Display XDR 2 con quantum dot in arrivo

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, ben presto potrebbe giungere sul mercato un Apple Pro Display XDR 2, ovvero una versione rinnovata del monitor professionale del colosso di Cupertino. Ad avanzare tale ipotesi è stato, nelle scorse ore, Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, secondo cui il futuro monitor potrebbe adottare la tecnologia a quantum dot, già implementata negli ultimi MacBook Pro.

Apple Pro Display XDR 2 con quantum dot

Andando più in dettaglio, Ross Young, esperto del settore display, ha recentemente riferito che il Pro Display XDR 2 di Apple utilizzerà pellicole a quantum dot di ultima generazione, in grado di consentire un gamut di colori superiore e migliori performance nei movimenti, superando i risultati ottenuti con le pellicole KSF fosfor presenti nel modello attuale.

Se tali informazioni risultassero effettivamente veritiere, il nuovo monitor diventerebbe in grado di restituire una fedeltà cromatica più accurata e tempi di risposta ancora più rapidi.

Da tenere presente che per il momento Apple non ha rilasciato informazioni ufficiali sul possibile lancio del Pro Display XDR 2, motivo per cui tutte le ipotesi avanzate, per quanto attendibili possano sembrare, sono comunque da prendere con le pinze, come si suol dire.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, l’attuale Pro Display XDR è stato lanciato nel 2019 insieme al Mac Pro e da allora è rimasto invariato a livello hardware. Dispone di un pannello LCD retroilluminato a LED, risoluzione 6K e luminosità fino a 1600 nits e ad oggi è ancora una scelta estremamente popolare per i professionisti. Successivamente è stato lanciato lo Studio Display, ma si tratta di un altro tipo di prodotto, ideale da affiancare al Mac Studio.