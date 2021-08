Apple e protezione minori: contrari i dipendenti

Anche molti dipendenti hanno manifestano le loro perplessità sulle nuove tecnologie annunciate da Apple per proteggere i più piccoli dalla diffusione di immagini sessualmente esplicite. Secondo quanto riporta Reuters, la preoccupazione principale è che la funzionalità possa essere utilizzata per altri scopi dai governi repressivi.

Scansione delle foto: dubbi anche dai dipendenti

Dopo aver annunciato le tecnologie che permettono di bloccare la visualizzazione delle immagini pedopornografiche nell'app Messaggi e l'invio di una segnalazione alle forze dell'ordine, Apple ha ricevuto numerose critiche da organizzazioni che difendono la privacy degli utenti, oltre che dal CEO di WhatsApp. L'azienda di Cupertino ha successivamente specificato che non cambierà nulla.

Lo sviluppo delle tecnologie è stato l'argomento principale di un canale Slack usato dai dipendenti di Apple. Durante la lunga discussione (oltre 800 messaggi), alcuni di essi hanno evidenziato il rischio che la scansione delle immagini possa essere sfruttata dai governi repressivi per trovare altri contenuti a scopo di censura o addirittura da usare come scusa per arresti.

Tra i messaggi ci sono anche quelli di dipendenti che appoggiano la decisione di Apple. Altri ritengono che Slack non sia il luogo giusto per discutere sull'argomento. Secondo la fonte di Reuters, alla discussione non hanno partecipato dipendenti che si occupano di sicurezza e privacy.

Nelle FAQ pubblicate pochi giorni fa, Apple afferma che la crittografia end-to-end dell'app Messaggi non verrà eliminata e che verrà respinta ogni richiesta di accesso alle immagini da qualsiasi governo.