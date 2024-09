Apple regala 3 mesi gratis di abbonamento ad Apple Arcade: ecco come ottenerli

Apple Arcade è il servizio in abbonamento con cui Apple mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo di giochi (sono oltre 200 in questo momento) da scaricare senza costi aggiuntivi. I giochi inclusi nel catalogo, inoltre sono pubblicità e non richiedono acquisti in-game. Di norma, per accedere al servizio è necessario attivare un abbonamento dal costo di 6,99 euro al mese, senza vincoli e con possibilità di richiedere una prova gratuita di 30 giorni.

Con la nuova promozione in corso in questo momento, invece, Apple Arcade è disponibile con 3 mesi gratis. Per riscattare la promo è sufficiente aver acquistato di recente o acquistare nel prossimo futuro un nuovo dispositivo Apple (a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV).

Ci sono a partire dalla prima attivazione del dispositivo per accedere alla sezione Arcade dell’App Store e riscattare la promozione. Per verificare la disponibilità della promo basta premere sul box qui di sotto.

Apple Arcade: come avere 3 mesi gratis

La procedura da seguire per avere 3 mesi gratis con Apple Arcade è molto semplice. Per tutti i nuovi utenti che hanno acquistato o acquisteranno un nuovo dispositivo Apple, a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV, è possibile ora ottenere 3 mesi gratis di abbonamento ad Apple Arcade. Il dispositivo deve essere nuovo e venduto direttamente da Apple o da un rivenditore autorizzato.

Per riscattare la promozione ci sono 90 giorni di tempo, a partire dal momento dell’attivazione del dispositivo steso. La promo viene notificata direttamente nella sezione Arcade dell’AppStore e può essere attivata da tutti gli utenti che rispettano i requisiti fissati da Apple. Per chi non ha mai provato il servizio, in ogni caso, c’è la possibilità di sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.