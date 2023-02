Apple registra un dispositivo Bluetooth 5.3, è un nuovo Mac?

Il 18 febbraio Apple ha registrato un nuovo dispositivo nel Launch Studio del consorzio Bluetooth, ovvero la piattaforma del consorzio che certifica la compatibilità e la corretta implementazione del protocollo in nuovi prodotti. Nella registrazione non viene fatto riferimento a un prodotto specifico, ma solo ed esclusivamente allo standard Bluetooth 5.3. Non si può dire di cosa si tratti, di preciso, ma è probabile che abbia qualcosa a che fare con il versante Mac.

Apple: in arrivo un nuovo Mac con Bluetooth 5.3?

Tra le peculiarità del Bluetooth 5.3 è sicuramente il caso di segnalare migliorie relative alle connessioni che avvengono con modalità ancora più efficienti dal punto di vista energetico, l’ottimizzazione dei controlli delle chiavi di crittografia (per lo scambio di informazioni tra i device connessi) e la possibilità di effettuare la classificazione dei canali di trasmissione (il che risulta utile con i dispositivi compatibili con lo standard Bluetooth Low Energy per una più efficiente divisione delle bande di comunicazione, in quanto consente di incrementare l’efficienza energetica dei dispositivi connessi e ottimizzare il trasferimento dati).

Attualmente il Bluetooth 5.3 è già integrato in iPhone 14, AirPods Pro 2, Apple Watch 8, SE e Ultra, MacBook Pro M2 Pro e Mac mini M2/M2 Pro.

Alla luce di tutto ciò, la nuova registrazione fatta da Apple potrebbe essere relativa al MacBook Air da 15 pollici con chip M2 di cui si è discusso in più occasioni oppure al nuovo modello di Mac Pro tanto vociferato negli ultimi tempi. I due nuovi computer dovrebbero venire presentati tra marzo e aprile. Non è neppure da escludere il fatto che la registrazione possa fare riferimento a un altro prodotto che verrà svelato in occasione della WWDC di giugno.

