MacBook Air: il modello da 15,5" avrà il chip M2

Nelle score ore è stata diffusa la notizia ufficiosa riguardo il lancio di un nuovo modello di MacBook Air da 15,5 pollici che dovrebbe essere presentato da Apple quest’anno. Adesso, però, sono emersi ulteriori dettagli al riguardo, in base ai quali si apprende che il nuovo portatile sarà alimentato dal chip M2.

MacBook Air: modello da 15,5 pollici distribuito con M2

Stando infatti a un nuovo report della testata taiwanese DigiTimes, il nuovo computer del gruppo di Cupertino disporrà del chip M2 e verrà lanciato nel secondo trimestre del 2023, nel periodo che va da aprile a giugno. Nel report si legge infatti quanto segue, che riportiamo in forma tradotta.

Le fonti del settore hanno detto che il MacBook Air da 15 pollici ha iniziato la produzione di massa dopo il capodanno lunare e dovrebbe essere rilasciato nel secondo trimestre.

Da tenere presente che Apple ha già aggiornato il MacBook Air da 13 pollici con il chip M2 a luglio 2022. Il chip è prodotto sulla base del processo a 5 nm di seconda generazione di TSMC ed è considerato dagli esperti del settore come una sorta di “tampone” sino a quando quello successivo basato sul processo a 3 nm non sarà pronto, la cui produzione di massa è stata avviata a dicembre scorso.

Le fonti su cui si basa il report ritengono altresì che Apple possa aggiornare nuovamente il MacBook Air con il chip M3 già nella seconda metà del 2023. Sarebbe insolito per la “mela morsicata” aggiornare il MacBook Air due volte in un lasso di tempo così breve, ma di certo non è impossibile.

Sempre stando a quanto riferito dalle fonti del report, pare che gli ultimi modelli di MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici dovevano originariamente essere dotati di chip aa 3 nm, mentre l’M2 Pro e l’M2 Max sono chip a 5 nm.

