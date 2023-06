Apple rende obsoleto un dispositivo storico

Mentre continua l’attesa per i nuovi Mac con M2 Max e Ultra, che dovrebbero vedere la luce il 5 giugno prossimo in occasione della WWDC 2023 di Apple, la società statunitense saluta un dispositivo storico in quanto obsoleto, non garantendo più dunque riparazioni e assistenza tecnica presso gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati della Mela. Di quale device stiamo parlando?

Apple saluta il MacBook originale

Secondo quanto riportato da Macrumors, l’azienda di Cupertino prevede di aggiungere il MacBook originale da 12 pollici alla sua lista di prodotti obsoleti il 30 giugno. La classificazione di un prodotto come “tecnologicamente obsoleto” avviene a sette anni dall’abbandono dei negozi, ovvero dallo stop della distribuzione per la vendita. Ricordiamo, infatti, che il MacBook originale da 12 pollici è stato interrotto nell’aprile 2016 dopo il rilascio della seconda generazione.

A oggi ricordiamo il MacBook da 12 pollici in quanto primo notebook senza ventola di Apple, caratterizzato da un peso ridotto e dalla dotazione di Intel Core M dual-core da 1,1 GHz con chip grafico integrato. Tra gli altri aspetti chiave figuravano una singola porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, un nuovissimo trackpad Force Touch e un design della batteria che permetteva di inserire celle più grandi nel telaio del notebook.

Sfortunatamente, viene anche ricordato per essere il primo MacBook con tastiera particolarmente soggetta a guasti, il cui design è stato rinnovato dopo anni di reclami e azioni legali in occasione del debutto del modello successivo.