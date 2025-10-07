Apple rende più difficile spegnere la sveglia su iPhone

Apple conosce le nostre debolezze mattutine… Quel momento surreale tra il sonno e la veglia dove il cervello ancora in modalità aereo riesce a trovare il pulsante Stop della sveglia con un’incredibile precisione, spegnendo completamente l’allarme e condannando a svegliarci due ore dopo in preda al panico. iOS 26.1 Beta 2 ha una soluzione per questo problema universale, e coinvolge il ritorno di un gesto che molti credevano sepolto nella storia dell’iPhone.

iOS 26.1 Beta 2: Apple rende impossibile spegnere la sveglia per sbaglio

Apple ha aggiunto un pulsante “scorri per interrompere” sulla schermata di blocco delle sveglie. Invece di un tap che può essere eseguito anche in stato comatoso, adesso bisogna far scorrere manualmente un’icona di arresto da sinistra a destra. È un richiamo nostalgico al famoso “scorri per sbloccare” che caratterizzava i primi iPhone prima di essere sostituito da Face ID e Touch ID.

L’idea è di creare un ostacolo che impedisca di toccare accidentalmente il pulsante Stop mentre il cervello è ancora in fase di avvio… Quel tap semi-conscio che spegne completamente la sveglia, non la mette in snooze, la uccide definitivamente, è il nemico di chiunque abbia mai detto “solo cinque minuti“…

iOS 26, rilasciato a settembre, aveva già apportato modifiche significative alle sveglie. I pulsanti Snooze e Stop erano stati ingranditi. Una scelta che ha risolto il problema opposto. In iOS 18 il pulsante Stop era minuscolo e lontano dal pulsante Snooze, rendendo difficile spegnere la sveglia anche quando si voleva farlo intenzionalmente.

Apple aveva anche aggiunto la possibilità di personalizzare la durata dello snooze, scegliendo tra un minuto e 15 minuti a seconda delle preferenze personali. Tutte modifiche sensate che però avevano creato un nuovo problema. Rendendo i pulsanti più grandi e accessibili, era diventato troppo facile spegnere la sveglia per errore.

L’equilibrio tra comfort e funzionalità

Il lato positivo del pulsante microscopico di iOS 18 era che richiedeva uno sforzo deliberato per interromperla. Con iOS 26 Apple aveva compensato facilitando troppo la vita degli utenti, e ora con iOS 26.1 Beta 2 sta cercando di trovare un equilibrio tra questi due estremi. Il gesto “scorri per fermare” richiede abbastanza consapevolezza da evitare spegnimenti accidentali, ma non è così complicato da rendere frustrante fermare la sveglia quando necessario.