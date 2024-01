Apple: riferimenti a homeOS nella beta di tvOS

Nei giorni scorsi, Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 17.4 e tvOS 17.4 e dalle prime analisi del codice che sono state eseguite è venuto a galla un nuovo riferimento a homeOS, il già vociferato sistema operativo che l’azienda potrebbe implementare su futuri modelli di HomePod, attualmente alimentati da una versione di tvOS.

Apple: nuovi riferimenti al misterioso homeOS

Il riferimento a homeOS è stato scoperto grazie a un’analisi del codice effettuata da Aaron Perris di MacRumors. A quanto pare, dunque, lo sviluppo di questo nuovo sistema operativo sta proseguendo, ma non è chiaro a che punto si trovino precisamente i lavori.

Già nel 2021, però, erano emerse indicazioni in merito alla piattaforma in alcuni annunci di lavoro pubblicati poco prima della WWDC, ma poi un successivo aggiornamento ha rimosso il riferimento a homeOS per sostituirlo con rimandi a tvOS e HomePod.

Inoltre, secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, l’affidabile giornalista esperto in fatto di prodotti a marchio Apple, l’azienda della “mela morsicata” starebbe attivamente lavorando a un nuovo dispositivo destinato alla smart home che dovrebbe entrare in diretta competizione con l’Echo Show di Amazon, Portal di Meta e Nest Hub di Google.

Si dice altresì che il device in questione abbia un design simile a un iPad e una fotocamera per le chiamate FaceTime, che potrebbe essere designato per il montaggio a parete, così da poter venire sfruttato come console centrale per i prodotti smart home. Il dispositivo dovrebbe far parte della gamma HomePod, con altoparlanti simili ai prodotti attuali.