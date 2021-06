Apple WWDC21: mancano poche ore, anticipazioni sulle novità

L'appuntamento annuale con la conferenza di Apple dedicata al mondo degli sviluppatori andrà in scena questa sera, quando in Italia saranno le ore 19:00. Si tratterà ancora una volta di un appuntamento esclusivamente digitale, come impone il periodo. Per seguire WWDC21 sarà sufficiente connettersi alla pagina dedicata sul sito ufficiale o allo streaming attraverso il player di YouTube allegato qui sotto. Vediamo quali potrebbero essere le novità svelate.

WWDC 2021: le anticipazioni sulle novità

Ci sarà modo di conoscere le prossime versioni dei sistemi operativi messe in cantiere dalla mela morsicata: iOS 15 per la linea smartphone (previsti miglioramenti per la gestione delle notifiche e iMessage), iPadOS 15 per quella tablet (ritocchi alla schermata principale e per l'accessibilità) e macOS per i computer desktop e laptop (sapremo il nome del successore di Big Sur). Occhi puntanti anche sui probabili annunci riguardanti tvOS 15 per Apple TV e watchOS 8 per la gamma di smartwatch.

Stando ad alcuni rumor, il gruppo di Cupertino sarebbe inoltre pronto a svelare una piattaforma completamente inedita: homeOS. Il sistema operativo sarebbe dedicato a tutti quei dispositivi che rientrano nella categoria smart home, dai set-top box per l'intrattenimento multimediale agli speaker.

L'edizione 2021 della Worldwide Developers Conference potrebbe portare con sé anche novità riguardanti il catalogo hardware: su tutti i nuovi MacBook Pro da 14 o 16 pollici già protagonisti di alcune indiscrezioni, con chip Apple Silicon di nuova generazione caratterizzati da una potenza di calcolo ancor più elevate rispetto a quanto offre M1, basandosi su CPU 10-core e GPU 16-core o 32-core. Anche il quantitativo massimo di RAM dovrebbe aumentare fino a 64 GB rispetto ai 16 GB attuali.

Non è da escludere nemmeno l'arrivo delle evoluzioni per MacBook Air e Mac Pro. Tutto questo senza dimenticare gli occhiali per la realtà aumentata. Il tutto è ovviamente da prendere con le pinze. L'attesa sarà comunque breve: ancora poche ore e conosceremo ogni dettaglio.