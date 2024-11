Apple rilascia Final Cut Pro 11 con funzioni AI

Finalmente è qui! Dopo un’attesa che è sembrata interminabile, Apple ha deciso di stupirci con il nuovo Final Cut Pro 11. E indovina indovinello? L’intelligenza artificiale è la vera protagonista di questo aggiornamento così a lungo desiderato.

Disponibile Final Cut Pro 11 di Apple con l’AI

Dopo aver introdotto Apple Intelligence su iOS, iPadOS e MacOS, ora è la volta di Final Cut Pro. In cima alla lista delle nuove funzioni AI c’è Magnetic Mask. Questa funzione è una vera manna dal cielo per chi è stufo di perdere ore a ritagliare persone e oggetti dai video. Addio green screen, ora basta qualche clic e il gioco è fatto! E la parte migliore? Ci si può sbizzarrire a personalizzare sfondi e ambienti come meglio si crede.

Ma le sorprese non finiscono qui. Transcribe to Captions, aggiunge automaticamente i sottotitoli alla timeline, senza che si debba muovere un dito. Apple ha pensato anche a quelli che hanno comprato i loro costosissimi visori per la realtà mista, i Vision Pro. Ora si possono modificare i video spaziali direttamente in Final Cut, con correzione colore, effetti e tutto il resto. Lo stesso Tim Cook ha ammesso che le cuffie da 3.500 dollari non sono il prodotto mainstream che l’azienda desiderava, ma si dice che Apple stia lavorando a un modello più accessibile.

Magnetic Timeline di Final Cut per risparmiare tempo

Ma non è tutto. Con Magnetic Timeline, riorganizzare le clip diventa un gioco da ragazzi. E il bello è che l’audio resta sempre sincronizzato al video, senza bisogno di impazzire. Ovviamente, per sfruttare al massimo tutte queste novità, serve un Mac con i chip della serie M. Solo così si possono riprodurre più flussi video ProRes 4K e 8K contemporaneamente. Ma se si ha un Mac recente, si è a cavallo.

E non dimentichiamoci di Final Cut Pro per iPad, che si aggiorna anche lui con un sacco di chicche per rendere il lavoro ancora più fluido e divertente. Apple ci ha messo un po’ ad aggiornare Final Cut, ma almeno ha fatto le cose in grande!