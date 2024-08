Apple Ring potrà controllare tutti i dispositivi nelle vicinanze

I dispositivi indossabili si stanno evolvendo rapidamente, con nuove innovazioni che spingono sempre più in là i confini di ciò che possono offrire. Tra le ultime novità, gli anelli smart hanno attirato l’attenzione per il loro potenziale nel monitoraggio della salute.

Tuttavia, alcuni hanno incontrato problemi, come dimostra il Galaxy Ring di Samsung, la cui durata della batteria è stata giudicata deludente, sicuramente a causa di un design incentrato sul risparmio. In questo contesto, sembra che Apple stia preparando la sua risposta con l’Apple Ring, un dispositivo che potrebbe portare ancora più avanti le possibilità offerte da questi accessori connessi.

La domanda di brevetto di Apple descrive un “Ring Device” in grado di controllare vari dispositivi elettronici nell’ambiente dell’utente. Contrariamente a quanto si pensa, l’Apple Ring non sarebbe limitato ai prodotti Apple. Potrebbe anche essere utilizzato per interagire con dispositivi di terze parti, come altoparlanti, lampade o persino un bollitore. Grazie alle mappe virtuali integrate, l’anello potrebbe localizzare e interagire con i dispositivi in ogni stanza della casa, aprendo la strada alle applicazioni di realtà aumentata.

L’Apple Ring potrebbe diventare un centro di controllo per i propri dispositivi

Apple prevede che l’Apple Ring possa riunire una serie di sensori. Questi vanno dai sensori di forza ai rilevatori di luce ambientale e alle unità di misura inerziali. Questi sensori consentirebbero agli utenti di interagire con i loro dispositivi utilizzando gesti, pressione o persino la voce. Questa capacità di catturare diversi tipi di input renderebbe l’anello smart particolarmente versatile, rendendolo un compagno ideale per tutti i dispositivi dell’ecosistema Apple, e non solo.

Sebbene il progetto sia ancora in fase di brevetto, l’idea di un Apple Ring in grado di centralizzare le interazioni con una moltitudine di dispositivi, nello stesso modo in cui Steve Jobs prevedeva il Mac come hub digitale, potrebbe trasformare il modo in cui gestiamo la tecnologia ogni giorno. Che si tratti di controllare il MacBook, di abbassare il volume della Apple TV o di automatizzare gli elettrodomestici, questo anello potrebbe diventare l’accessorio indispensabile di domani.