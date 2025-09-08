Apple: sensori Samsung per la fotocamera in arrivo su iPhone 19

A quanto pare, per assistere all’adozione dei sensori per la fotocamera ultrawide da 48 megapixel di Samsung sugli smartphone a marchio Apple sarà necessario aspettare. Il noto analista Ming-Chi Kuo suggerisce infatti che l’implementazione avverrà con la gamma iPhone 19.

Apple: sensori per la fotocamera ultrawide da 48 megapixel di Samsung con iPhone 19

Andando più in dettaglio, int un post condiviso su X nelle scorse ore Kuo ha riferito che si aspetta che i primi modelli di iPhone con sensore Samsung saranno rilasciati nel 2027. Il riferimento è pertanto alla già citata gamma iPhone 19.

Da tenere presente che a luglio dello scorso anno Kuo aveva invece informato che si aspettava che Samsung iniziasse a spedire sensori di fotocamera ultrawide da 48 megapixel ad Apple per iPhone già nel 2026, che è quando dovrebbero essere rilasciati alcuni modelli di iPhone 18. La nuova voce, dunque, corregge il tiro, con riferimento alla gamma di “melafonini” ancora successiva.

Sony è stata a lungo il fornitore esclusivo di sensori di immagine per fotocamere per iPhone, per cui l’ingresso di Samsung in tale scenario risulterebbe degno di nota.

Da notare altre che il mese scorso Apple ha annunciato che Samsung gli avrebbe fornito i chip per iPhone prodotti in Texas. Secondo il Financial Times, i chip in questione sono sensori di immagine impilati a tre strati, che consentono una maggiore densità di pixel e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione impilando verticalmente più livelli di sensori. L’architettura dei sensori impilati ha anche altri vantaggi, tra cui una maggiore gamma dinamica e un ridotto consumo energetico.