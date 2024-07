Apple si prepara ad annunciare i risultati finanziari del Q3 2024

Il prossimo mese, per la precisione il giorno 1 agosto alle ore 20:00 italiane, saranno presentati i risultati finanziari del terzo trimestre fiscale del 2024, che va dall’1 aprile al 30 giugno, di Apple. Ne ha dato l’annuncio ufficiale l’azienda stessa mediante un apposito comunicato.

Apple: annuncio dei risultati finanziari del terzo trimestre fiscale del 2024 in arrivo

Come di consueto, la conference call sui risultati finanziari consentirà di comprendere la salute finanziaria del gruppo capitanato da Tim Cook e di carpire dettagli sugli sviluppi commerciali, elementi cruciali per investitori e analisti che hanno la possibilità di ottenere i primi dettagli sulle vendite dei prodotti che sono stati da poco annunciati.

Il trimestre fiscale in questione è infatti particolarmente interessante perché consentirà di conoscere, tra le altre cose, i primi dettagli sulle vendite dei nuovi e tanto bramati iPad Pro M4. Invece, non saranno ancora disponibili i dati sulle vendite di Apple Vision Pro fuori dagli USA, visto e considerato che queste sono state avviate soltanto da poco.

Da notare che nel precedente trimestre fiscale, il colosso di Cupertino aveva annunciato un fatturato trimestrale pari a 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,53 dollari. Per questo trimestre, invece, gli analisti prevedono un fatturato di 77,25 miliardi di dollari, che sarebbe in calo rispetto agli 81,8 miliardi del Q3 2023.

Sempre lo scorso trimestre era stato particolarmente significativo per Apple, facendo registrare il record di ricavi relativo alla voce “servizi”, con oltre 1 miliardi di abbonamenti attivi sulle varie piattaforme dell’azienda.