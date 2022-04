Apple Silicon M2: lo sviluppo avanza grazie a Samsung

Procede a buon ritmo lo sviluppo del chip Apple Silicon M2 che farà capolino sui prossimi computer dell’azienda della “mela morsicata” e a quanto pare il merito è soprattutto di Samsung, che risulta essere uno dei principali fornitori.

Apple Silicon M2: lo sviluppo è affidato a Samsung Electro-Mechanics

A rendere nota la cosa è stata la testata finanziaria sudcoreana ET News, secondo cui ad occuparsi prevalentemente dello sviluppo del nuovo chip dell’azienda di Cupertino è per l’appunto Samsung Electro-Mechanics, che fornisce il PCB che connette il SoC al substrato principale. Il chip si chiama nello specifico FC-BGA, ovvero Flip Chip Ball Grid Array, che è marchiato Samsung anche per tutte le iterazioni emerse sino a questo momento di Apple Silicon M1.

Grazie all’ottimo lavoro svolto con il substrato per l’M1, Samsung Electro-Mechanics è stata quindi coinvolta ufficialmente pure nel progetto di sviluppo dell’M2. L’FC-BGA per il chip M2 dovrebbe essere completato dal gruppo sudcoreano entro l’anno.

Ricordiamo che il chip proprietario di Apple viene fabbricato esclusivamente da TSMC, ma la sua effettiva integrazione e implementazione in un dispositivo finito è derivante da un lavoro combinato che va a coinvolgere più entità.

Da notare che il report in questione da poco diffuso ribadisce pure l’affermazione di Mark Gurman fatta nei giorni scorsi, quella secondo cui Apple starebbe testando almeno nove nuovi Mac con quattro diverse varianti di chip M2 e che i primi dispositivi con la seconda generazione del chip potrebbero debuttare nella prima metà del 2022. Il processore potrebbe essere introdotto per la prima volta nel MacBook Air ridisegnato di Apple.