Apple pensa a una Smart TV, ma a una condizione

Apple offre già le Apple TV, che consentono di integrare i televisori esistenti nel suo ecosistema. Ma secondo l’ultima newsletter del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, l’azienda potrebbe lanciare in futuro un televisore a marchio Apple. In ogni caso, l’idea sta prendendo piede. Ma il lancio o meno di questa Smart TV Apple dipenderà dal successo di un altro prodotto che uscirà per primo: il famoso Smart Display.

On the upcoming Apple home hub: If it does catch on, it will help set the stage for more. Apple is working on a high-end AI companion with a robotic arm and large display that could serve as a follow-up. The company could also put more resources into developing mobile robots,… — Mark Gurman (@markgurman) November 17, 2024

Mentre Amazon e Google offrono già smart display per i loro ecosistemi domotici, Apple non ha ancora un prodotto simile. Ma secondo Gurman, l’anno prossimo l’azienda lancerà il suo primo smart display per la casa. Questo schermo avrebbe delle somiglianze con l’iPad, utilizzerebbe un nuovo sistema operativo chiamato homeOS e fungerebbe da centro di controllo per i dispositivi connessi della casa.

Il successo di questo prodotto non è garantito. Ma secondo il giornalista di Bloomberg, se lo Smart Display di Apple avrà successo, l’azienda potrebbe lanciare altri prodotti connessi per la casa, tra cui un altro schermo con supporto robotico e l’Apple TV.

Cosa offrirà lo Smart Display di Apple?

Per il momento l’azienda di Cupertino sembra concentrata sullo Smart Display. Anche se la cautela è d’obbligo, Mark Gurman ha condiviso alcuni dettagli interessanti su questo futuro prodotto. Il dispositivo sarebbe compatibile con i prodotti connessi con HomeKit (luci, telecamere di sicurezza, ecc.), ma non avrebbe un negozio di app. Dovrebbe includere anche una serie di applicazioni Apple, come Safari, Note e Calendario, e la possibilità di utilizzare lo schermo come citofono di casa.

Per il resto, in termini di fattore di forma, si tratterebbe di una sorta di iPad entry-level con schermo quadrato e batteria interna. Lo smart display sarebbe inoltre dotato di sensori che permettono all’interfaccia di adattarsi alla distanza tra lo schermo e l’utente. Sarebbe possibile appendere lo schermo connesso a una parete o posizionarlo su un supporto dotato di altoparlanti aggiuntivi.