Apple Sports arriva in Italia: risultati live su iPhone gratis

Non serve più aprire mille app per seguire la proprio squadra del cuore. Apple ha lanciato ufficialmente in Italia la sua app gratuita Apple Sports, ed è già disponibile su iPhone. Dopo il debutto in Canada, USA e Regno Unito, ora anche gli utenti europei possono accedere in tempo reale a punteggi, calendari e statistiche delle principali competizioni sportive. E la cosa più comoda? Tutto è visibile direttamente dalla schermata di blocco o dalla home, grazie ai widget integrati.

Apple Sports è disponibile su iPhone, dalla Serie A alla Champions

Apple Sports non si limita ai campionati americani. Oltre a NBA, NFL, MLS e hockey, l’app include anche le competizioni europee più seguite:

Serie A e Serie B;

Ligue 1 e Ligue 2;

Premier League;

Bundesliga e Bundesliga 2;

LaLiga e Segunda División;

Champions League;

Primeira Liga;

Tennis e Formula 1.

È possibile scegliere le squadre preferite e ricevere aggiornamenti personalizzati, con notifiche e attività live che si attivano automaticamente all’inizio degli eventi.

Sincronizzazione con Apple TV e Apple News

La cosa bella, è che Apple Sports non è un’app a sé stante, si integra perfettamente con l’ecosistema Apple. Se si vuole guardare una partita in diretta, si può passare dall’app all’Apple TV con un solo tap, anche se la partita è trasmessa da piattaforme esterne. E per chi vuole restare sempre aggiornato, ha la possibilità di ricevere articoli e approfondimenti direttamente su Apple News, sincronizzati con gli eventi sportivi che si seguono.

Un’interfaccia pensata per essere immediata e ben visibile

La forza di Apple Sports è la sua semplicità. Non serve cercare, i risultati appaiono sull’iPhone in tempo reale, con un design minimal e intuitivo. Si può controllare il punteggio della tua squadra mentre si è in riunione, in viaggio o semplicemente mentre si scorre la schermata di blocco.