iOS 19: design anticipato da Apple Inviti e Apple Sports

La prossima major relase del sistema operativo per gli iPhone di Apple, ovvero iOS 19, dovrebbe portare in dote un significativo cambiamento in fatto di interfaccia utente. Lo si ipotizza sulla base di varie informazioni trapelate sino a questo momento e la conferma sembrerebbe arrivare anche dalle app Apple Inviti e Apple Sports che sono state recentemente rilasciate.

iOS 19: le app Apple Inviti e Apple Sport anticipano l’interfaccia utente

Andando più nello specifico, Parker Ortolani, un product manager e designer specializzato nello sviluppo di interfacce, ha sottolineato come le ultime applicazioni rilasciate da Apple, ovvero le già citate Apple Inviti e anche Apple Sports (che però non è disponibile in Italia), presentino un’estetica visibilmente differente rispetto a quella di iOS 18.

Ortolani ha sottolineato come queste app adottino uno stile che ricorda molto da vicino quello di visionOS. A suo dire, già Apple Sports risultava essere fuori contesto rispetto al resto di iOS 18, con un linguaggio di design che utilizza sfondi colorati, elementi dell’interfaccia utente fluttuanti vetrati, pulsanti in espansione e molte forme stratificate. Apple Invites porta tutto ancora oltre. Ha spaziose e belle schede, celle traslucide, grandi pulsanti in grassetto e pone particolare enfasi sul contenuto. Sembra insomma un chiaro accenno di ciò che verrà in un futuro aggiornamento di iOS.

Ricordiamo che il colosso di Cupertino dovrebbe togliere i veli a iOS 19 in occasione della WWDC 2025, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, che si terrà, come di consueto, a giugno di quest’anno. Gli iPhone che supporteranno il nuovo aggiornamento dovrebbero essere tutti quelli che già sono in grado di eseguire iOS 18.