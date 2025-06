Apple Sports segue il tennis, giusto in tempo per Wimbledon

Apple Sports ha appena aggiunto la copertura in tempo reale del tennis, partendo da Wimbledon. E ha una schermata home tutta nuova. Sembra un semplice aggiornamento, ma dietro c’è un obiettivo molto più ambizioso: diventare l’unica app sportiva di cui abbiamo bisogno. SofaScore, chi?…

Del resto, è già successo con le mappe (addio TomTom), con la musica (ciao iPod), con i podcast. Ora tocca allo sport.

Apple Sports ora copre il tennis live, arriva anche Wimbledon

Apple Sports ora segue il tennis punto per punto nei tornei del Grande Slam e 1000-level. La copertura arriva giusto in tempo per Wimbledon, il torneo più prestigioso dell’anno. Inoltre, la home è stata completamente ridisegnata per vedere le squadre preferite sempre in cima. L’algoritmo imparerà dalle nostre passioni.

Apple non fa mai niente per caso. L’app Sports è nata come una piccola app per i punteggi in tempo reale. Poi è arrivato il football. Ora il tennis. Il prossimo passo? Probabilmente altri sport di nicchia, finché non avranno coperto tutto. È la strategia del piccione viaggiatore: arriva in silenzio, non fa rumore, ma sa sempre dove andare. E una volta atterrato, non se ne va più.

L’app Sports è gratuita, veloce, integrata perfettamente con iOS. Non ha pubblicità invasive, pop-up fastidiosi o video che partono da soli. Fa una cosa sola, ma la fa bene. Apple ha capito una cosa che sfugge ai competitor: la gente vuole solo i punteggi, non le opinioni di 50 commentatori diversi. L’app mostra risultati, statistiche essenziali, classifiche. Basta. Niente analisi inutili, niente talk show interminabili.

Cosa manca (e arriverà presto)

Ora l’app copre NFL, NBA, MLB, Premier League, Champions League, Serie A. E quello che manca – Formula 1, golf e sport olimpici – arriverà presto. È solo questione di tempo. Apple ha i soldi e la tecnologia per comprare tutti i dati che vuole.