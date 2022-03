Apple sta lavorando a un monitor esterno 7K

Nel 2019, Apple lanciò sul mercato il Pro Display XDR, un display esterno destinato ai professionisti che fece immediatamente scalpore per le sue caratteristiche tecniche degne di nota e ancor di più per il suo prezzo letteralmente da capogiro. Nel frattempo, gli anni sono passati e quel display, sebbene ancora altamente performante e tutt’altro che da gettar via, potrebbe però necessitare di un upgrade, o almeno così sembrerebbe essere stando alle più recenti indiscrezioni.

Apple Studio Display: il nuovo display esterno con risoluzione 7K

Nelle scorse ore, infatti, hanno cominciato ad essere diffuse online informazioni riguardo il fatto che al quartier generale di Cupertino si sta lavorando affinché possa essere immesso sul mercato un nuovo monitor, denominato Apple Studio Display, con risoluzione 7K e presumibilmente concepito in primis per essere abbinato al Mac Studio, il desktop ibrido tra Mac Mini e Mac Pro in merito al quale stanno circolando alcuni rumors.

L’attuale Pro Display XDR ha un pannello da 32 pollici 6K (6016 x 3384) con 218 pixel per pollice. Il nuovo monitor dotato di risoluzione più alta potrebbe avere una densità di pixel maggiore di 245 PPI oppure potrebbe mantenere gli stessi 218 PPI della versione già esistente, ma su uno schermo più grande da 36 pollici.

Da notare che, stando a quanto emerso, a luglio del 2021 Apple stava testando un nuovo display esterno con il nome in codice J327 e dotato di un chip A13 integrato. Considerando le ultime voci di corridoio, potrebbe allora trattarsi proprio di Apple Studio Display.