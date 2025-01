Apple Store: tante novità nelle prossime settimane

Apple è pronta a introdurre aggiornamenti al merchandising e al marketing nei suoi Apple Store la prossima settimana. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, l’autorevole Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Store: attese novità al merchandising e al marketing

Andando più in dettaglio, il noto giornalista ha rivelato che gli Apple Store riceveranno aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni. Pur non avendo specifico se queste modifiche siano correlate a nuovi prodotti, il tempismo fa presupporre che possano esserci interessanti sorprese in arrivo.

Volendo fare qualche ipotesi, le modifiche potrebbe avere a che fare con il lancio annuale della campagna Black Unity, che il gruppo capitanato da Tim Cook propone regolarmente nella seconda metà di gennaio da ormai quattro anni.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, si tratta di un’iniziativa che celebra l’unità e la diversità culturale mediante prodotti dedicati.

Da tenere presente che ci sono stati diversi recenti indizi relativi al rinnovo della campagna Black Unity per l’anno in corso, come la presenza del riferimento a “UNITY25” nel codice della versione beta di tvOS 18.3.

Alla luce di tutto ciò, è pertanto possibile che la prossima settimana si assisterà al lancio di un nuovo cinturino per Apple Watch, accompagnato da aggiornamenti software che includano un nuovo quadrante e wallpaper dedicati alla campagna.

Riguardo il possibile lancio di nuovi prodotti, il giornalista non ha fornito indicazioni certe su altri lanci imminenti, ma alcune indiscrezioni punterebbero all’annuncio dei nuovi MacBook Air M4, previsti per i primi mesi del 2025, e dei tanto attesi Powerbeats Pro 2.