Apple Studio Display XDR: 5K e Thunderbolt 5

I nuovi MacBook Pro e MacBook Air con chip M5 hanno attirato maggiormente l’attenzione degli utenti e della stampa specializzata. Ieri pomeriggio, Apple ha però annunciato altri due prodotti. Si tratta della versione aggiornata dello Studio Display e soprattutto del nuovo Studio Display XDR che prende il posto del Pro XDR Display.

Apple Studio Display XDR: specifiche e prezzo

Il monitor è ovviamente progettato per offrire la massima fedeltà cromatica ai professionisti della grafica. Basta leggere le specifiche (e il prezzo) per capire che non è un prodotto per tutti. Lo Studio Display XDR ha un pannello Retina XDR da 27 pollici con retroilluminazione a mini-LED (2.304 zone di dimming), risoluzione 5K (5120×2880 pixel), luminosità massima di 2.000 nits, refresh rate variabile (47-120 Hz), sincronizzazione adattiva, gamma cromatica P3 + Adobe RGB e tecnologia True Tone.

È disponibile anche una versione con nanotexture che riduce i riflessi, se il monitor viene usato in ambienti molto luminosi. Studio Display XDR è dotato di un sistema di calibrazione e di un’ampia gamma di modalità di riferimento per video, fotografia e graphic design, tra cui HDTV, NTSC, PAL, SECAM, HDR, P3‑D65 e Adobe RGB.

Ovviamente può essere ottimamente sfruttato per le videochiamate. Sono presenti una webcam Center Stage da 12 megapixel con panoramica scrivania, tre microfoni e un sistema audio a sei altoparlanti (quattro woofer e due tweeter) con supporto Dolby Atmos. Sul retro ci sono due porte Thunderbolt 5 e due porte USB Type-C. Le porte Thunderbolt permettono di collegare un Mac o un secondo Display Studio XDR.

Il sostegno del monitor permette di regolare altezza e inclinazione. È anche disponibile un adattatore di montaggio VESA (100×100 millimetri). Sarà in vendita dall’11 marzo. Il prezzo base è 3.499,00 euro.

Lo Studio Display ha caratteristiche simili, ma il pannello Retina 5K non ha retroilluminazione a mini-LED. Luminosità massima e refresh rate sono 600 nits e 60 Hz, rispettivamente. Sarà in vendita dall’11 marzo. Il prezzo base è 1.699,00 euro.