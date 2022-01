Apple svela i guadagni degli sviluppatori e altro

Apple ha pubblicato una serie di numeri e informazioni che evidenziano il successo ottenuto dai vari servizi offerti agli utenti. L'azienda di Cupertino ha evidenziato in particolare i guadagni ottenuti dagli sviluppatori di app, sottolineando indirettamente che le critiche contro App Store sono ingiustificate. nel comunicato stampa sono anche elencate le principali novità del 2021.

App Store: oltre 260 miliardi dal lancio

Apple scrive che App Store permette di raggiungere oltre 600 milioni di persone a settimana in 175 paesi. Questa popolarità, unita alle tecnologie offerte dall'azienda di Cupertino, hanno consentito agli sviluppatori di guadagnare oltre 260 miliardi di dollari dal lancio della piattaforma avvenuto nel 2008. Ciò significa che i guadagni nel 2021 ammontano a circa 60 miliardi di dollari.

Apple evidenzia quindi le opportunità di business garantite dallo store. Rispetto all'anno precedente, la spesa da parte degli utenti durante le festività natalizie ha raggiunto un aumento in doppia cifra (non viene indicata però la percentuale esatta). L'azienda di Cupertino vuole quindi smentire le accuse di monopolio relative al sistema di pagamento in-app, sottolineando che gli sviluppatori ricevono molti benefici, nonostante la commissione fino al 30%.

Eddy Cue, Vice Presidente della divisione Services, ha dichiarato che gli abbonati ai vari servizi sono oltre 745 milioni di abbonati. Tra quelli di maggiore successo ci sono Apple Arcade, Apple Music e Apple TV+. Quest'ultimo ha ricevuto 763 nomination e 190 premi in soli due anni, grazie soprattutto alle serie originali, come Ted Lasso. Molto popolare è Apple One, l'abbonamento che consente l'accesso a cinque servizi: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ e iCloud+ (in alcuni paesi anche Apple News+).