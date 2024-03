Apple: svelati i dettagli di 16 nuovi dispositivi

Nelle scorse ore, sono emersi tutta una serie di interessanti dettagli riguardo i chip di 16 nuovi dispositivi a marchio Apple, consentendo di dare uno sguardo anticipato su quelli che saranno i futuri device dell’azienda.

Apple: nuovi dispositivi con chip A14 Bionic, A17 Pro e M2 in arrivo

A far parte dell’elenco degli identificatori di chip (CPID) vi sono 8 dispositivi Apple inediti con chip A14 Bionic, A17 Pro e M2. Ci sono 2 imminenti dispositivi A14 Bionic e A17 Pro e 4 imminenti dispositivi ‌M2‌. Sulla base degli ultimi rumor, i dispositivi in questione potrebbero essere i seguenti.

A14 Bionic: iPad (undicesima generazione) nelle configurazioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular. Il numero del modello non è correlato a ciò che ci si aspetta che possa avere l’‌iPad‌ (undicesima generazione), per cui potrebbe trattarsi di un ‌iPad‌ (decima generazione) modificato nelle configurazioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular o potenzialmente un HomePod con un display.

A17: iPad mini (settima generazione) nelle configurazioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular. Potrebbe trattarsi del chip A17 Pro o di una variante A17.

M2: iPad Air (sesta generazione) con display da 10,9 e 12,9 pollici e nelle configurazioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular.

Se gli identificatori si riferiscono a un nuovo modello ‌iPad‌ entry-level, suggeriscono che la prossima generazione non riceverà un aggiornamento del chip, visto e considerato che l’attuale modello‌ (decima generazione) dispone già del chip A14 Bionic. L’identificatore potrebbe anche fare riferimento a un ‌HomePod‌ con display, ma le possibilità sono scarse per il modo in cui Apple utilizza i numeri di modello, sebbene la cosa non sia da escludere del tutto.

L’attuale modello ‌iPad mini‌ (sesta generazione), invece, integra l’A15 Bionic e alcuni rumor precedenti suggerivano che molto probabilmente il dispositivo presenterà il chip A16 Bionic, pertanto un chipset A17 andrebbe a costituire un aggiornamento significativo.

Ci sono poi altri 8 identificatori per due chip inediti che probabilmente si riferiscono ai quattro modelli della gamma iPhone 16 in arrivo questo autunno e a quella iPad Pro di futura generazione con display da 11 e 13 pollici che dovrebbero venire lanciati entro questo mese.