Apple: svelati in anticipo i nuovi MacBook Pro e iPad Pro

La FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti ha fatto trapelare alcuni dettagli sui prossimi dispositivi che Apple intende lanciare sul mercato, permettendo quindi di scoprire che ben presto arriveranno nuovi MacBook Pro e iPad Pro.

Apple: MacBook Pro e vari modelli di iPad Pro in arrivo

Andando più nello specifico, la FCC ha pubblicato alcuni documenti che fanno riferimento a numeri di modello che non corrispondono ai dispositivi esistenti. Da tenere presente che la FCC non include i nomi dei prodotti nei documenti che ha condiviso, ma si possono avanzare delle ipotesi in base ai numeri di modello dei dispositivi attuali.

Ecco, dunque, l’elenco di quelli che dovrebbero essere prossimi dispositivi della “mela morsicata” ad essere commercializzati.

A3434 – MacBook Pro sconosciuto, presumibilmente uno dei modelli M5 che Apple ha in lavorazione.

– MacBook Pro sconosciuto, presumibilmente uno dei modelli M5 che Apple ha in lavorazione. A3357 – iPad Pro Wi-Fi da 11 pollici.

– iPad Pro Wi-Fi da 11 pollici. A3358/A3359 – modelli di iPad Pro Wi-Fi + Cellular da 11 pollici.

– modelli di iPad Pro Wi-Fi + Cellular da 11 pollici. A3360 – iPad Pro Wi-Fi da 13 pollici.

– iPad Pro Wi-Fi da 13 pollici. A3361/A3362 – modelli di iPad Pro Wi-Fi + Cellular da 13 pollici.

Con solo i numeri di modello, ci sono poche specifiche che possono essere raccolte dalla fuga di notizie della FCC, ma viene comunque confermato il lavoro di Apple sui nuovi dispositivi. Quel che sino ad ora è noto è che i nuovi modelli di iPad Pro con chip M5 dovrebbero supportare il Wi-Fi 7, mentre il MacBook Pro con chip M5 in questione no.

Inoltre, è possibile fare qualche previsione in merito alle tempistiche di lancio, poiché questo tipo di documenti sono in genere archiviati nelle settimane che precedono il debutto di un prodotto, per cui è probabile che possano essere annunciati al più tardi entro fine anno.