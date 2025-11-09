Apple sviluppa nuove funzionalità satellitari

Apple offrirà nuove funzionalità satellitari per iPhone e smartwatch. Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha già avviato lo sviluppo per almeno cinque novità. La roadmap potrebbe tuttavia essere aggiornata se SpaceX dovesse acquisire Globalstar, come si vocifera da fine ottobre.

Nuove funzionalità satellitari

Gurman ricorda che, circa 10 anni fa, Apple voleva sostituire completamente la connessione mobile terrestre con quella satellitare. Successivamente ha deciso di offrire entrambe le opzioni con la funzionalità SOS emergenze. A partire dal 2022 con gli iPhone 14, gli utenti possono inviare messaggi ai servizi di emergenza, in assenza di copertura cellulare Wi-Fi.

In seguito sono arrivate le funzionalità di assistenza stradale e la possibilità di inviare messaggi tradizionali con testo, emoji e reazioni. La connettività satellitare è stata aggiunta anche al Watch Ultra 3. Il servizio utilizza i satelliti di Globalstar. Apple ha acquisito il 20% dell’azienda e investirà circa 1,5 miliardi di dollari per l’aggiornamento della sua infrastruttura.

Secondo Gurman, l’azienda di Cupertino ha avviato lo sviluppo di queste funzionalità:

Navigazione con Apple Maps in assenza di connettività cellulare o Wi-Fi

Invio delle immagini con l’app Messaggi tramite connettività satellitare

Connessione ai satelliti senza puntare il dispositivo verso il cielo

Supporto per 5G NTN (consente alle torri cellulari di usare i satelliti)

API per consentire agli sviluppatori di aggiungere la connettività satellitare alle app

A fine ottobre sono circolate indiscrezioni sulla possibile acquisizione di Globalstar da parte di SpaceX. Ciò potrebbe teoricamente velocizzare il rilascio delle nuove funzionalità. Elon Musk aveva proposto l’uso di Starlink nel 2022, ma Apple ha scelto Globalstar (a partire da iOS 18.3, i clienti di T-Mobile negli Stati Uniti possono usare anche Starlink).

Attualmente le funzionalità satellitari sono gratuite. In caso di acquisizione di Globalstar da parte di SpaceX, Apple potrebbe offrire quelle più avanzate con abbonamento. Al momento non è prevista la possibilità di effettuare chiamate telefoniche, videochiamate e navigazione web tramite connessione satellitare.