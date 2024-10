Apple testa app per misurare il glucosio nel sangue

Secondo le fonti di Mark Gurman (Bloomberg), Apple ha avviato i test per un’app che monitora il livello di glucosio nel sangue. L’obiettivo è aiutare le persone con rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, fornendo consigli su dieta e stile di vita. L’azienda di Cupertino potrebbe integrarla in futuri prodotti (forse un Apple Watch).

App per prevenire il diabete

Apple ha avviato i test con l’aiuto di alcuni dipendenti. L’app non verrà rilasciata al pubblico, ma la tecnologia potrebbe essere sfruttata in futuri prodotti sanitari, tra cui un misuratore di glucosio non invasivo. I dipendenti che partecipano al test devono prima effettuare un’analisi del sangue per rilevare una condizione di prediabete e usare i dispositivi medici attualmente sul mercato.

L’idea alla base del sistema è mostrare ai consumatori come certi cibi possano causare un aumento della glicemia, in modo da suggerire cambiamenti che potrebbero evitare l’insorgere del diabete. Ad esempio, se notassero che la loro glicemia è aumentata dopo aver mangiato pasta, gli utenti potrebbero cambiare tipo di alimentazione.

Il monitoraggio del glucosio e la registrazione degli alimenti potrebbero essere due importanti aree di espansione per Apple in futuro. L’attuale app Health (Salute) dell’azienda di Cupertino non ha funzionalità per la registrazione dei pasti, a differenza dei servizi offerti dai concorrenti.

Non è chiaro se la tecnologia verrà utilizzata in un prodotto commerciale. Il sensore ottico (laser) non è sufficientemente piccolo per essere integrato in uno smartwatch.