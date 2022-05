Apple TV e HomePod: un nuovo update risolve i problemi

I possessori di Apple TV (accessibile con prezzi a partire da 170,00 euro su Amazon) e di HomePod mini saranno sicuramente ben felici di sapere che nel corso delle ultime ore Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i terminali in questione con cui va a correggere dei piccoli (ma decisamente fastidiosi) bug e varie criticità (alcune delle quali pure piuttosto pericolose).

Apple: disponibili tvOS e iOS 15.5.1

Più in dettaglio, gli utenti ora possono scaricare e installare sui dispositivi coinvolti tvOS e iOS 15.5.1 con cui viene finalmente risolto il problema dello stop immediato della riproduzione della musica da uno degli accessori in questione, cosa che molti utenti avevano iniziato a lamentare dopo il rilascio di tvOS e iOS 15.5 avvenuto nei giorni scorsi.

Per impostazione predefinita, Apple TV scarica e installa in automatico il software più aggiornato, per cui non dovrebbe essere necessario fare nulla per ottenere l’update, se non controllare che questo risulti effettivamente installato aprendo la sezione “Impostazioni” di tvOS, accedendo poi a quella “Sistema”, dunque a quella “Aggiornamenti software”. Se gli aggiornamenti automatici non sono stati impostati oppure se l’update non è stato ancora effettuato, è possibile procedere manualmente selezionando prima la voce “Aggiorna software” e poi quella “Scarica e installa”.

Anche gli aggiornamenti di HomePod mini vengono scaricati in maniera automatica, a meno che l’apposita impostazione non sia stata disattivata. Ad ogni modo, è possibile verificare manualmente la presenza di update tramite l’app Casa su iPhone, iPad e Mac, aprendo quest’ultima, accedendo alla sezione “Impostazioni abitazione”, quindi a quella “Aggiornamento software”, dopodiché va selezionato l’HomePod di riferimento e la voce “Aggiorna”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.