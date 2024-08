Apple TV+ gratis per 3 mesi: scopri come attivare l'offerta oggi stesso

Apple continua con la promozione che consente di avere l’intero catalogo di film e serie di Apple TV+ gratis per 3 mesi. La casa di Cupertino propone anche in questi giorni una prova estesa della piattaforma in streaming riservata ai clienti che acquistano un dispositivo Apple tra quelli idonei. Se siete quindi interessati a valutare in prima persona la qualità dei contenuti di Apple TV+ e siete allo stesso tempo intenzionati a comprare un nuovo smartphone, tablet, PC o set-top box firmati Apple, questa promo fa proprio al caso vostro. Vediamo insieme come aderire.

Apple TV+: intrattenimento di qualità gratis per 3 mesi

I 3 mesi gratis di Apple TV+ sono riservati infatti a chi acquista un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac o una nuova Apple TV direttamente da Apple o da un rivenditore autorizzato. Il cliente che soddisfa i requisiti richiesti può attivare l’abbonamento gratuito dopo aver configurato il dispositivo appena acquistato e aver inserito l’ID Apple.

In questo modo avrà accesso all’intera offerta di Apple TV+ che propone un catalogo di contenuti di vario genere in grado di accontentare i gusti di tutta la famiglia. Spiccano in particolare le produzioni Apple Original con titoli pluripremiati o comunque molto apprezzati da critica e pubblico come Ted Lasso, For All Mankind, The Morning Show, Shrinking, Scissione (Severance), Foundation e The Investigator, la serie con Matt Damon e Casey Affleck disponibile in streaming da venerdì.

Ricordiamo che dopo la prova gratuita di 3 mesi l’abbonamento ad Apple TV+ proseguirà al costo standard di 9,99 euro al mese senza vincoli, salvo annullamento effettuabile in qualsiasi momento dal cliente. Apple TV+ consente infatti di disattivare la sottoscrizione quando si desidera, con pochi passaggi da effettuare in autonomia e senza restituire gli eventuali sconti fruiti fino a quel momento.

Il servizio è compatibile con un ampio numero di dispositivi supportati che vanno oltre i device della stessa Apple. L’app ufficiale di Apple TV+ è infatti disponibile sulle smart TV dei marchi più diffusi, sulle console da gioco e sui dispositivi per lo streaming più popolari.