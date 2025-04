ATP Madrid 2025: non perdere i migliori incontri della giornata

Nella capitale spagnola continuano gli ATP Madrid 2025. Si tratta di un torneo molto atteso e apprezzato dagli appassionati di tennis. Fino al 4 maggio 2025 ci aspettano match incredibili ed emozionanti, ancora di più avvicinandosi al trofeo. Non perderti nemmeno uno di questi incontri! Abbonati adesso a NOW PASS SPORT sfruttando l’offerta attuale.

Scopri il calendario di oggi e dei prossimi giorni, per non perderti nemmeno una delle emozionanti sfide in programma. Uno dei più attesi è proprio Federico Cinà Vs Coleman Wong, in diretta streaming su NOW dalle ore 11:00.

ATP Madrid 2025: il calendario del 25 aprile 2025

Vediamo quindi il calendario ATP Madrid 2025 di oggi, venerdì 25 aprile 2025, sul tappeto rosso della capitale spagnola.

Manolo Santana Stadium Ore 11:00 P. Badosa Vs V. Kudermetova A. Sabalenka Vs A. Blinkova A. Zverev Vs R. Bautista Agut Non prima delle 20:00 G. Monfils Vs A. Rublev Non prima delle 21:30 E. Rybakina Vs B. Andreescu

Arantxa Sanchez Stadium Ore 11:00 A. Rinderknech Vs C. Ruud D. Medvedev Vs L. Djere N on prima delle 15:00 A.Potapova Vs Q. Zheng Non prima delle 19:00 J. Pegula Vs E. Lys F. Cobolli Vs H. Rune

Stadium 3 Ore 11:00 K. Boulter Vs J. Paolini M. Uchijima Vs O. Jabeur T. Fritz Vs C. O’Connell B. Shelton Vs M. Navone N. Borges Vs A. Davidovich Fokina

Court 4 Ore 11:00 F. Comesana Vs (13) A. Fils J. Cerundolo Vs (18) F. Auger-Aliassime S. Kartal Vs E. Svitolina E. Raducanu Vs M.Kostyuk

Court 5 Ore 11:00 A. Parks Vs D. Kasatkina P. Stearns Vs A. Anisimova N. Melichar-Martinez/L. Samsonova Vs M. Andreeva/D. Shnaider C. Gauff/R. Montgomery Vs C. Dolehide/D. Krawczyk S. Hsieh/J. Ostapenko Vs T. Mihalikova/O. Nicholls

Court 6 Ore 11:00 F. Cerundolo Vs H. Mayot S. Korda Vs F. Cina E. Quinn Vs J. Mensik B. Nakashima Vs S. Ofner

Court 7 Ore 11:00 B. Bonzi Vs H. Hurkacz A. Popyrin Vs A. Bublik C. Osorio Vs E. Mertens Y. Putintseva Vs R. Masarova

Court 8 Starts Ore 11:00 M. Linette Vs M. Sakkari E. Alexandrova Vs O.D anilovic S. Kenin Vs L. Sun L. Noskova/C. Tauson Vs K. Boulter/D. Kasatkina B. Haddad Maia/L. Siegemund Vs X. Wang/S. Zheng