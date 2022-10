Apple TV HD: fuori catalogo dopo 7 anni di disponibilità

Nelle scorse ore Apple ha tolto i veli alla nuova Apple TV 4K, oltre che ai nuovi modelli di iPad “base” e Pro, e come spesso accade in circostanze del genere, quando viene aggiornato il listino dei prodotti, si prepara a lasciare la scena una “vecchia conoscenza” che ha saputo tenere testa in modo ineccepibile al trascorrere del tempo e all’avvicendarsi delle tecnologie: l’Apple TV HD di quarta generazione.

Apple TV HD: stop alla commercializzazione

Il modello esatto del set-top box che Apple ha deciso di mandare fuori catalogo è quello che è stato lanciato nel 2015, dunque il primo che è stato in grado di eseguire tvOS, il sistema operativo sviluppato dal gruppo di Cupertino per Apple TV e interamente basato su iOS, nonché il primo ad aver supportato l’uso dell’App Store con app di terze parti.

A bordo della vecchia Apple TV in questione è presente una componentistica ormai vetusta, come il chip A8 e 2 GB di RAM, e al seguito si trova l’allora innovativo telecomando Siri, dotato di touchpad e sensori di movimento, che in fin dei conti non va poi a discostarsi così tanto da quanto attualmente proposto.

Considerando la “vecchiaia” delle componenti, non stupisce che Apple abbia pensato di mettere fine alla commercializzazione del dispositivo, ma questo non significa che non perverranno più aggiornamenti software, i quali continueranno infatti ad essere distribuiti su Apple TV di quarta generazione e versioni successive, in quanto tutti i modelli da allora rilasciati eseguono tvOS 16, anche se attualmente non è chiaro per quanto tempo ciò continuerà ad accadere.