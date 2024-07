Apple TV+: i migliori documentari da guardare in streaming oggi

Apple TV+ è uno dei servizi di streaming più interessanti del momento, grazie a un catalogo di contenuti in costante aggiornamento, con film e serie TV in arrivo ogni mese e tante produzioni originali disponibili solo sulla piattaforma. Con Apple TV+, però, è possibile guardare in streaming anche diversi documentari, con alcuni dei prodotti più interessanti realizzati nel corso degli ultimi anni.

Per accedere al catalogo completo di Apple TV+ è possibile premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi clienti è disponibile una prova gratuita di 7 giorni. Da notare, inoltre, che chi ha acquistato di recente (o acquisterà) un nuovo iPhone, un iPad, un Mac o una Apple TV potrà riscattare 3 mesi gratis di abbonamento. Al termine del periodo gratuito, Apple TV+ si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

I migliori documentari disponibili su Apple TV+

Su Apple TV+ sono disponibili un gran numero di documentari. Tra questi troviamo alcune interessanti produzioni Apple Original dedicate alla natura, come Il pianeta notturno a colori e Tiny World, che raccontano da vicino alcuni aspetti nascosti e poco conosciuti del mondo animale. Molto interessante è anche In moto verso nord, che segue un viaggio in moto con Ewan McGregor in Sudamerica.

Tra le produzioni da non perdere su Apple TV+ per quanto riguarda i documentari c’è anche La madre degli elefanti che porta lo spettatore nella Savana, a seguire un viaggio davvero epico con gli elefanti. Molto interessante è anche Fireball: messaggeri delle stelle, dedicato a meteoriti e stelle cadenti. Per gli amanti della musica, sono imperdibili, invece, Bruce Springsteen: Letter To You oltre a La storia dei Beastie Boys.

Per scoprire l'elenco completo dei documentari da guardare su Apple TV+