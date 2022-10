Apple TV: il prossimo modello costerà 100$ in meno

Nelle scorse ore Apple ha tolto i veli alla nuova Apple TV 4K che, pur non trattandosi di un articolo particolarmente atteso dal pubblico, ha comunque immediatamente attirato l’attenzione di molti. Il suo prezzo di partenza in Italia è pari a 169 euro, mentre negli Stati Uniti è di 129 dollari, ovvero 50 dollari in meno rispetto alla versione precedente, ma in futuro il costo del dispositivo potrebbero calare ancora di più.

Apple TV: 100 dollari in meno per il prossimo modello

Ad informare della cosa è stato Ming-Chi Kuo, ma il riferimento non è al nuovissimo modello di Apple TV attualmente in carica, bensì a quello che farà capolino sul mercato “al prossimo giro”. L’analista ritiene infatti che il futuro modello di Apple TV potrebbe essere venduto a un prezzo inferiore di 100 dollari rispetto a quello da poco annunciato.

Un abbassamento di prezzo entro la fascia indicata poc’anzi permetterebbe inoltre al set-top box del gruppo di Cupertino di competere con maggior forza con la concorrenza, visto e considerato che dispostivi della stessa categoria a marchio Google, Amazon e Roku vengono commercializzati a cifre ben più contenute.

Da tenere presente che sia il modello di Apple TV di seconda generazione (risalente al 2010) che quello di terza generazione (risalente al 2012) avevano un prezzo di 99 dollari al momento del lancio e che successivamente Apple ha abbassato il prezzo del modello di terza generazione a 69 dollari, quindi un costo inferiore ai 100 dollari non sarebbe assolutamente una novità.

Un’altra possibilità che non è da escludere è che il modello di Apple TV annunciato nelle scorse ore possa rimanere nella gamma dei 99 dollari quando verrà lanciata la futura versione del dispositivo.