Apple TV: in arrivo l'app per smartphone e tablet Android

L’app Apple TV potrebbe presto essere disponibile anche su smartphone e tablet basati su Android, almeno stando a quanto appreso nelle scorse ore in seguito alla pubblicazione di un annuncio di lavoro individuato da Mark Gurman di Bloomberg.

Apple TV: l’app anche su smartphone e tablet Android

Andando più in dettaglio, dall’annuncio di lavoro pubblicato da Apple si scopre che l’azienda è alla ricerca di un ingegnere software Android senior che si unisca al team dell’app Apple TV. Tale figura professionale avrebbe il compito di guidare lo sviluppo di “un’applicazione utilizzata da milioni di persone per guardare e scoprire la televisione e lo sport”, il che suggerisce che il gruppo capitanato da Tim Cook abbia intenzione di rendere l’app per il servizio di streaming proprietario disponibile sui dispositivi basati sulla piattaforma del “robottino verde”, appunto.

La disponibilità dell’app Apple TV su Android consentirebbe agli utenti di accedere in maniera più semplice ad Apple TV+, invece di dover si rivolgere al sito Web, senza contare il fatto che tramite applicazione sarebbe possibile accedere al Season Pass MLS, che include una vetrina per l’acquisto o il noleggio di film e programmi TV e altro ancora.

Da tenere presente che allo stato attuale l’app Apple TV è già disponibile sui dispositivi Android TV, incluso Chromecast con Google TV, ma non sulla piattaforma Android principale.

Quando l’app Apple TV per Android potrà essere effettivamente rilasciata per gli utenti in possesso di device mobile Android non è però dato saperlo, le tempistiche di sviluppo potrebbero richiedere più o meno tempo a seconda delle difficoltà riscontrate, sperando ovviamente che non vi siano ripensamenti o intoppi di portata tale da far annullare il progetto.