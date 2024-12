Apple TV+: le nuove uscite di dicembre 2024

Il catalogo di Apple TV+ si arricchirà di nuove uscite nel corso del mese di dicembre, in concomitanza con l’eliminazione di numerosi show interattivi su Netflix. Il primo nuovo titolo è Fly Me to the Moon, il cui debutto è atteso per il 6 dicembre. Una settimana più tardi, il 13 dicembre, spazio a Wonders Pet in città, mentre il 18 dicembre debutterà I segreti degli animali.

Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (dal 6 dicembre)

Scarlett Johansson e Channing Tatum sono i protagonisti di una brillante commedia ambientata negli Stati Uniti degli anni Sessanta. Tatum interpreta Cole Davis, il direttore del lancio della missione Apollo 11. Le difficoltà sono all’ordine del giorno e a rendere la situazione ancora più caotica ci pensa l’esperta di marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson). La pubblicista ha una doppia funzione: da una parte deve riportare la NASA ad avere un’immagine pubblica migliore, dall’altra inscenare un finto atterraggio sul nostro satellite come piano di riserva. Appuntamento a venerdì 6 dicembre.

Wonders Pet in città (dal 13 dicembre)

Wonders Pet in città è un film d’animazione per tutta la famiglia. I protagonisti sono Zuri il coniglietto, Tate il serprente e Izzy il porcellino d’India. A bordo della loro Jetcar volano sopra le città statunitensi per salvare gli animali. Tutti e tre sono dotati di super poteri, grazie ai quali sono in grado di sorprendere chiunque, perfino loro stessi. Per vedere il nuovo film su Apple TV+ bisognerà aspettare venerdì 13 dicembre.

I segreti degli animali (dal 18 dicembre)

Il documentario I segreti degli animali mostra agli spettatori il modo in cui gli animali affrontano le sfide più importanti della loro esistenza. Dall’idea di Matt Brandon e con la voce narrante di Hugh Bonneville, la docu-serie in sette episodi regalerà agli amanti del regno animale un viaggio emozionante. Disponibile da mercoledì 18 dicembre (tutti gli episodi saranno disponibili fin dal giorno di uscita).