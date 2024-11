Gli unici quattro show interattivi che rimarranno su Netflix

Un pesante taglio si sta per abbattere sul catalogo di Netflix, portando all’eliminazione di molti contenuti: a essere colpiti, questa volta, sono gli show interattivi. La piattaforma ha confermato la volontà di eliminarli quasi tutti a inizio dicembre. Ne rimarranno solo quattro.

Netflix non è contenta dei propri show interattivi

Un portavoce della società ha dichiarato, attraverso le pagine di The Verge, che La tecnologia ha raggiunto il suo scopo, ma ora è limitante, poiché ci concentriamo su sforzi tecnologici in altri settori . Insomma, l’esperimento è concluso.

Al momento, sono in totale 24 gli show mostrati da Netflix nella pagine dedicata agli Speciali interattivi. Li riportiamo di seguito.

Kitty all’attacco;

Baby Boss: Caccia al bambino!;

Headspace: Rilassare la mente;

Triviaverse – L’universo dei quiz;

Scuola di sopravvivenza: Missione safari;

Scuola di sopravvivenza: Sfida al gelo;

Spirit: Avventure in libertà, cavalca l’avventura;

Barbie Epic Road Trip;

Cat Burglar – Furto al museo;

Jurassic World: Nuove avventure – Missione interattiva;

Johnny Test alla ricerca del polpettone perfetto;

L’epica scelta di Capitan Mutanda;

Carmen Sandiego: Rubare o non rubare?

Gli ultimi ragazzi sulla Terra: Felice apocalisse!

Choose Love – Scegli l’amore;

Ranveer vs Wild con Bear Grylls;

Black Mirror: Bandersnatch;

Stretch Armstrong: The Breakout;

Buddy Thunderstruck: La busta dei forse;

In fuga da Undertaker;

Dove sono gli umani?

Scuola di sopravvivenza;

Trivia Quest;

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo.

Di questi, ne rimarranno solo quattro. Il primo è proprio l’ultimo citato dall’elenco, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo, con Daniel Radcliffe, in cui una quasi posa è chiamata a sventare un piano malvagio. Si salveranno anche Ranveer vs Wild con Bear Grylls e Scuola di sopravvivenza (dopotutto, nemmeno un colosso dello streaming può avere la meglio su Bear Grylls). Infine, rimarrà disponibile nel catalogo Black Mirror: Bandersnatch, piccolo gioiello a cui abbiamo dedicato una recensione su queste pagine.