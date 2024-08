Apple TV+: le serie da vedere in streaming questa estate

Apple TV+ è un servizio di film e serie in streaming leggermente diverso dai concorrenti. La scelta di Apple è stata infatti quella di puntare fin da subito sulla qualità dei prodotti offerti al pubblico piuttosto che sulla quantità, anche se negli ultimi tempi le produzioni inserite in catalogo hanno raggiunto numeri di tutto rispetto. Questo fa della piattaforma della Mela un’opzione da tenere in considerazione da parte di chi ama le serie TV, soprattutto considerando le novità arrivate di recente. Vediamo insieme una carrellata di serie su Apple TV+ che meritano di essere prese in considerazione in questo periodo.

Le serie da vedere questa estate in streaming su Apple TV+

Il catalogo di programmi inclusi nell’abbonamento ad Apple TV+ offre un’ampia varietà di scelta per quanto riguarda i generi. Di seguito ecco alcune delle produzioni più interessanti da vedere durante le vacanze in questa calda estate:

Mythic Quest: Raven’s Banquet – Serie comedy formata la cui quarta stagione è in arrivo ambientata nel mondo dei videogiochi. La trama parla di una software house alle prese con il lancio del secondo capitolo della saga MMO di Mythic Quest. La storia scorre tra le tante discussioni e i colpi bassi che quotidianamente animano gli uffici della compagnia videoludica, il tutto presentato in chiave comica e in maniera decisamente leggera. Questi elementi fanno della serie il prodotto perfetto per rilassarsi e ridere sotto l’ombrellone;

– Serie distopica con Jason Mamoa ambientata in un mondo in cui un virus ha sterminato quasi del tutto la popolazione mondiale lasciano i superstiti ciechi. Quanti nascono con la vista vengono uccisi ed è questo ciò che accade a Jermamarel, giustiziato dalla popolazione lasciando la moglie incinta. In soccorso della donna arriva Baba Voss, interpretato da Jason Momoa, il quale sposa la giovane e ne adotta i due gemelli nati dopo la scomparsa del padre. I piccoli hanno a loro volta la capacità di vedere: inizierà quindi una lunga lotta per impedire ai bambini di fare la stessa fine del loro padre biologico; Home Before Dark – Serie incentrata sulla carriera di Hilde Lysiak, giornalisti fondatrice dell’Orange Street News, il giornale della città di Selinsgrove, in Pennsylvania. La trama parla del trasferimento della famiglia Lysiak da Brooklyn alla cittadina di Selinsgrov, dove la piccola Hilde inizierà ad indagare su un caso di omicidio che la popolazione locale avevano cercato invano di dimenticare;

High Desert – Serie comedy a tinte dark che racconta la storia di Peggy, una donna tossicodipendente che vive nella cittadina di Yucca Valley, in California. La dipendenza dalla droga e la perdita della madre portano Peggy a cambiare la propria esistenza diventando un’investigatrice privata e dando vita alle indagini che compongono gli otto episodi di questa produzione;

Ricordiamo che Apple TV+ è disponibile in abbonamento a 6,99 euro al mese con 7 giorni di prova gratuita. Inoltre, acquistando un nuovo dispositivo Apple, è disponibile una promozione che regala ben 3 mesi di visione gratuiti.