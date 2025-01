Apple TV+ gratis per 7 giorni: guarda Scissione in streaming

Forse non lo sai, ma Apple TV+ ti offre la possibilità di attivare 7 giorni gratis di accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma, per vedere i film e le serie dai tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, lettori multimediali e televisori. L’offerta non comporta alcun vincolo. Vale a dire che, prima della scadenza, sarai libero di decidere di disattivare il rinnovo, evitando così qualsiasi spesa. Oppure, se lo vorrai, potrai proseguire con la sottoscrizione mensile.

Guarda Scissione in streaming gratis su Apple TV+

Tra i molti contenuti presenti c’è anche Scissione, tra le migliori serie uscite negli ultimi anni, ora giunta alla seconda stagione con i nuovi episodi già disponibili. È diretta da Ben Stiller e ha vinto un premio Emmy. Racconta la storia dei dipendenti di un’azienda sui quali un intervento chirurgico divide i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Fai un salto sul sito ufficiale per saperne di più.

Tra le altre ultime uscite più interessanti ci sono anche Prime Target con Leo Woodall nei panni di un brillante studente di matematica sul punto di fare una scoperta rivoluzionaria e Bad Sisters con protagoniste le sorelle Garvey. L’elenco si aggiorna di continuo con nuovi arrivi, incluse le produzioni originali distribuite in esclusiva.

Non è tutto: c’è un’altra offerta in corso per quanto riguarda Apple TV+. È quella che propone ben 3 mesi gratis di accesso completo e senza limitazioni a tutto il catalogo della piattaforma, con l’acquisto di un nuovo dispositivo della mela morsicata, vale a dire uno smartphone della gamma iPhone, un tablet iPad, un computer Mac oppure un lettore multimediale Apple TV. Verifica l’idoneità dei singoli modelli nella pagina dedicata.