Apple TV+ è GRATIS: scopri come accedere al catalogo senza pagare

Apple TV+ oggi è gratis! Sì, hai capito bene. Ora puoi accedere al catalogo senza pagare un centesimo. Sono tre le modalità che ti permettono di sfruttare un periodo gratuito all’interno della piattaforma di streaming live e on demand. Registrati la prima volta e inizia subito la tua avventura. Si tratta di un’occasione pazzesca.

Se hai acquistato da poco un nuovo dispositivo Apple hai diritto a 3 mesi in regalo . Dovrai attivare l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto e il dispositivo deve essere tra quelli compatibili con questa promozione.

. Dovrai attivare l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto e il dispositivo deve essere tra quelli compatibili con questa promozione. Se sei un nuovo cliente puoi accedere a una prova gratuita di 7 giorni . Poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Puoi disdire quando vuoi, senza costi né penali.

. Poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Puoi disdire quando vuoi, senza costi né penali. Se vuoi provare Apple One hai 1 mese di prova gratuita tra cui anche Apple TV+. Si tratta di un unico pacchetto a un piccolo abbonamento.

Con questa piattaforma di streaming live e on demand accedi a centinaia di programmi e film esclusivi. Inoltre, avrai la possibilità di vedere nuovi titoli ogni settimana. Niente male vero? Goditi avvincenti film drammatici, fantascienza e commedia. Tutto questo sempre senza pubblicità. Inoltre, potrai guardare tutti i contenuti in streaming nell’app Apple TV sui tuoi dispositivi Apple e Android oltre che su Smart TV e chiavette.

Apple TV+ è lo streaming senza pubblicità né limiti

Con Apple TV+ hai un abbonamento pulito per vedere tutti i contenuti disponibili a catalogo senza pubblicità. Il costo è uno solo, senza sorprese né rimodulazioni. Inoltre, non avrai alcun limite di visione. Avrai accesso a tutti i film, le serie e i docuserie disponibili. Ogni mese hai tantissime novità che vengono aggiunte. Registrati la prima volta e inizia subito la tua prova gratuita.

Questo servizio streaming offre contenuti originali con centinaia di programmi e film esclusivi. Tra questi c’è davvero di tutto e per tutti i gusti. Non perderti l’occasione. Scegli tra le tre opzione quella che puoi sfruttare per vedere gratis tutti i contenuti di Apple TV+.